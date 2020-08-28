Коронавирус на Киевщине: появилась свежая статистика на 28 августа

На Киевщине по состоянию на утро 28 августа было подтверждено уже 5397 случаев COVID-19.

За минувшие сутки заболевание обнаружили у 92 человек, двое погибли, выздоровели за это время 36 больных. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на территории области от COVID-19 умерли 93 человек, а выздоровели – 3543. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"28 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2451 летальный, 55083 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2438 новых случаев. В общем проведено 1 494 243 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 866 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 3800 случаев;

Волынская область – 5320 случаев;

Днепропетровская область – 2162 случая;

Донецкая область – 1318 случаев;

Житомирская область – 3063 случая;

Закарпатская область – 7302 случая;

Запорожская область – 1487 случаев;

Ивано-Франковская область – 8661 случай;

Кировоградская область – 790 случаев;

г. Киев – 12719 случаев;

Киевская область – 5397 случаев;

Львовская область – 13978 случаев;

Луганская область – 274 случая;

Николаевская область – 1077 случаев;

Одесская область – 6751 случай;

Полтавская область – 705 случаев;

Ривненская область – 8921 случай;

Сумская область – 1361 случай;

Тернопольская область – 5478 случаев;

Харьковская область – 8444 случая;

Херсонская область – 374 случая;

Хмельницкая область – 2194 случая;

Черновицкая область – 9855 случаев;

Черкасская область – 1390 случаев;

Черниговская область – 1676 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 августа в Центр поступило 2812 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 174623.

Коронавирус на Киевщине Скриншот

В Украине уже 114 497 случаев COVID-19 Скриншот

За сутки зафиксировано 2438 новых случаев Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса пагубно повлияла на психическое здоровье миллионов людей.