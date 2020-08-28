Коронавирус на Киевщине: появилась свежая статистика на 28 августа
На Киевщине по состоянию на утро 28 августа было подтверждено уже 5397 случаев COVID-19.
За минувшие сутки заболевание обнаружили у 92 человек, двое погибли, выздоровели за это время 36 больных. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.
Всего на территории области от COVID-19 умерли 93 человек, а выздоровели – 3543. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
"28 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 114 497 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2451 летальный, 55083 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2438 новых случаев. В общем проведено 1 494 243 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 866 пациентов", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 3800 случаев;
Волынская область – 5320 случаев;
Днепропетровская область – 2162 случая;
Донецкая область – 1318 случаев;
Житомирская область – 3063 случая;
Закарпатская область – 7302 случая;
Запорожская область – 1487 случаев;
Ивано-Франковская область – 8661 случай;
Кировоградская область – 790 случаев;
г. Киев – 12719 случаев;
Киевская область – 5397 случаев;
Львовская область – 13978 случаев;
Луганская область – 274 случая;
Николаевская область – 1077 случаев;
Одесская область – 6751 случай;
Полтавская область – 705 случаев;
Ривненская область – 8921 случай;
Сумская область – 1361 случай;
Тернопольская область – 5478 случаев;
Харьковская область – 8444 случая;
Херсонская область – 374 случая;
Хмельницкая область – 2194 случая;
Черновицкая область – 9855 случаев;
Черкасская область – 1390 случаев;
Черниговская область – 1676 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 августа в Центр поступило 2812 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 174623.
Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса пагубно повлияла на психическое здоровье миллионов людей.