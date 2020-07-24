Коронавирус на Киевщине: появилась свежая статистика на 24 июля
На Киевщине по состоянию на утро 24 июля было зафиксировано 3 421 подтвержденный случай COVID-19.
За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 30 человек, а выздоровели за это время 46 жителей области. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.
Всего на Киевщине от COVID-19 умерли уже 59 человек, а выздоровели – 2 511. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
"24 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 62 823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 571 – летальный, 34 886 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 972 новых случая. В общем проведено 937 006 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 886 пациентов", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 2 462 случая;
Волынская область – 3 446 случаев;
Днепропетровская область – 1 302 случая;
Донецкая область – 830 случаев;
Житомирская область – 1 670 случаев;
Закарпатская область – 4 706 случаев;
Запорожская область – 712 случаев;
Ивано-Франковская область – 3 852 случая;
Кировоградская область – 689 случаев;
г. Киев – 7 396 случаев;
Киевская область – 3 421 случай;
Львовская область – 8 588 случаев;
Луганская область – 118 случаев;
Николаевская область – 536 случаев;
Одесская область – 2 749 случаев;
Полтавская область – 378 случаев;
Ривненская область – 5 399 случаев;
Сумская область – 397 случаев;
Тернопольская область – 2 604 случая;
Харьковская область – 3 277 случаев;
Херсонская область – 218 случаев;
Хмельницкая область – 1 021 случай;
Черновицкая область – 5 485 случаев;
Черкасская область – 888 случаев;
Черниговская область – 679 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 июля в Центр поступило 1334 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 113 589.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, что препараты, помогающие при язве, гастрите и изжоге, могут повысить риск смерти пациентов с COVID-19.