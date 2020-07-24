Коронавирус на Киевщине: появилась свежая статистика на 24 июля

На Киевщине по состоянию на утро 24 июля было зафиксировано 3421 подтвержденный случай COVID-19.

За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 30 человек, а выздоровели за это время 46 жителей области. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на Киевщине от COVID-19 умерли уже 59 человек, а выздоровели – 2511. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"24 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 62 823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1571 летальный, 34 886 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 972 новых случая. В общем проведено 937 006 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 886 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 2462 случая;

Волынская область – 3446 случаев;

Днепропетровская область – 1302 случая;

Донецкая область – 830 случаев;

Житомирская область – 1670 случаев;

Закарпатская область – 4706 случаев;

Запорожская область – 712 случаев;

Ивано-Франковская область – 3852 случая;

Кировоградская область – 689 случаев;

г. Киев – 7396 случаев;

Киевская область – 3421 случай;

Львовская область – 8588 случаев;

Луганская область – 118 случаев;

Николаевская область – 536 случаев;

Одесская область – 2749 случаев;

Полтавская область – 378 случаев;

Ривненская область – 5399 случаев;

Сумская область – 397 случаев;

Тернопольская область – 2604 случая;

Харьковская область – 3277 случаев;

Херсонская область – 218 случаев;

Хмельницкая область – 1021 случай;

Черновицкая область – 5485 случаев;

Черкасская область – 888 случаев;

Черниговская область – 679 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 июля в Центр поступило 1334 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 113 589.

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

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