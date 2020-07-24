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Коронавирус на Киевщине: появилась свежая статистика на 24 июля

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
1,0 т.
Коронавирус на Киевщине

Коронавирус на Киевщине.

На Киевщине по состоянию на утро 24 июля было зафиксировано 3421 подтвержденный случай COVID-19.

За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 30 человек, а выздоровели за это время 46 жителей области. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на Киевщине от COVID-19 умерли уже 59 человек, а выздоровели – 2511. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"24 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 62 823 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1571 летальный, 34 886 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 972 новых случая. В общем проведено 937 006 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 886 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 2462 случая;

  • Волынская область – 3446 случаев;

  • Днепропетровская область – 1302 случая;

  • Донецкая область – 830 случаев;

  • Житомирская область – 1670 случаев;

  • Закарпатская область – 4706 случаев;

  • Запорожская область – 712 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 3852 случая;

  • Кировоградская область – 689 случаев;

  • г. Киев – 7396 случаев;

  • Киевская область – 3421 случай;

  • Львовская область – 8588 случаев;

  • Луганская область – 118 случаев;

  • Николаевская область – 536 случаев;

  • Одесская область – 2749 случаев;

  • Полтавская область – 378 случаев;

  • Ривненская область – 5399 случаев;

  • Сумская область – 397 случаев;

  • Тернопольская область – 2604 случая;

  • Харьковская область – 3277 случаев;

  • Херсонская область – 218 случаев;

  • Хмельницкая область – 1021 случай;

  • Черновицкая область – 5485 случаев;

  • Черкасская область – 888 случаев;

  • Черниговская область – 679 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 июля в Центр поступило 1334 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 113 589.

Данные СНБО

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава

Данные Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, что препараты, помогающие при язве, гастрите и изжоге, могут повысить риск смерти пациентов с COVID-19.

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