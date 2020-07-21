Коронавирус на Киевщине: появилась свежая статистика на 21 июля
На Киевщине по состоянию на утро 21 июля было зафиксировано 3332 подтвержденных случая COVID-19.
За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 24 человек, выздоровели за это время 30 жителей области. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.
Всего на Киевщине от COVID-19 умерли уже 59 человек, а выздоровели – 2307. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
"21 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 60 166 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1518 летальных, 32 199 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 673 новых случая. Всего проведено 894 393 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 760 пациентов", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 2330 случаев;
Волынская область – 3318 случаев;
Днепропетровская область – 1224 случая;
Донецкая область – 797 случаев;
Житомирская область – 1609 случаев;
Закарпатская область – 4518 случаев;
Запорожская область – 682 случая;
Ивано-Франковская область – 3611 случаев;
Кировоградская область – 686 случаев;
г. Киев – 7034 случая;
Киевская область – 3332 случая;
Львовская область – 8229 случаев;
Луганская область – 110 случаев;
Николаевская область – 524 случая;
Одесская область – 2638 случаев;
Полтавская область – 356 случаев;
Ривненская область – 5183 случая;
Сумская область – 371 случай;
Тернопольская область – 2466 случаев;
Харьковская область – 3082 случая;
Херсонская область – 216 случаев;
Хмельницкая область – 991 случай;
Черновицкая область – 5363 случая;
Черкасская область – 847 случаев;
Черниговская область – 649 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 июля в Центр поступило 1044 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 109 954.
Как сообщал OBOZREVATEL, врачи утверждают, что новый тип коронавируса, информация о котором не сходит с уст с конца прошлого года, пациенты иногда все еще путают с другими заболеваниями.