Коронавирус на Киевщине: появилась свежая статистика на 21 июля

На Киевщине по состоянию на утро 21 июля было зафиксировано 3332 подтвержденных случая COVID-19.

За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 24 человек, выздоровели за это время 30 жителей области. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на Киевщине от COVID-19 умерли уже 59 человек, а выздоровели – 2307. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"21 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 60 166 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1518 летальных, 32 199 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 673 новых случая. Всего проведено 894 393 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 760 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 2330 случаев;

Волынская область – 3318 случаев;

Днепропетровская область – 1224 случая;

Донецкая область – 797 случаев;

Житомирская область – 1609 случаев;

Закарпатская область – 4518 случаев;

Запорожская область – 682 случая;

Ивано-Франковская область – 3611 случаев;

Кировоградская область – 686 случаев;

г. Киев – 7034 случая;

Киевская область – 3332 случая;

Львовская область – 8229 случаев;

Луганская область – 110 случаев;

Николаевская область – 524 случая;

Одесская область – 2638 случаев;

Полтавская область – 356 случаев;

Ривненская область – 5183 случая;

Сумская область – 371 случай;

Тернопольская область – 2466 случаев;

Харьковская область – 3082 случая;

Херсонская область – 216 случаев;

Хмельницкая область – 991 случай;

Черновицкая область – 5363 случая;

Черкасская область – 847 случаев;

Черниговская область – 649 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 июля в Центр поступило 1044 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 109 954.

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи утверждают, что новый тип коронавируса, информация о котором не сходит с уст с конца прошлого года, пациенты иногда все еще путают с другими заболеваниями.