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Коронавирус на Киевщине: появилась свежая статистика на 21 июля

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
1,3 т.
Коронавирус на Киевщине

Коронавирус на Киевщине.

На Киевщине по состоянию на утро 21 июля было зафиксировано 3332 подтвержденных случая COVID-19.

За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 24 человек, выздоровели за это время 30 жителей области. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на Киевщине от COVID-19 умерли уже 59 человек, а выздоровели – 2307. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"21 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 60 166 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1518 летальных, 32 199 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 673 новых случая. Всего проведено 894 393 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 760 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 2330 случаев;

  • Волынская область – 3318 случаев;

  • Днепропетровская область – 1224 случая;

  • Донецкая область – 797 случаев;

  • Житомирская область – 1609 случаев;

  • Закарпатская область – 4518 случаев;

  • Запорожская область – 682 случая;

  • Ивано-Франковская область – 3611 случаев;

  • Кировоградская область – 686 случаев;

  • г. Киев – 7034 случая;

  • Киевская область – 3332 случая;

  • Львовская область – 8229 случаев;

  • Луганская область – 110 случаев;

  • Николаевская область – 524 случая;

  • Одесская область – 2638 случаев;

  • Полтавская область – 356 случаев;

  • Ривненская область – 5183 случая;

  • Сумская область – 371 случай;

  • Тернопольская область – 2466 случаев;

  • Харьковская область – 3082 случая;

  • Херсонская область – 216 случаев;

  • Хмельницкая область – 991 случай;

  • Черновицкая область – 5363 случая;

  • Черкасская область – 847 случаев;

  • Черниговская область – 649 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 июля в Центр поступило 1044 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 109 954.

Данные СНБО

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава

Данные Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи утверждают, что новый тип коронавируса, информация о котором не сходит с уст с конца прошлого года, пациенты иногда все еще путают с другими заболеваниями.

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