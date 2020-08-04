Коронавирус на Киевщине показал положительную динамику: статистика на 4 августа

На Киевщине по состоянию на утро 4 августа было подтверждено 3877 случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 32 человек, впрочем, выздоровели – 49.

Также за это время один человек умер. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на Киевщине от коронавируса умерли уже 65 человек, а выздоровели – 2766. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"4 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 74 219 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1764 – летальные, 40 613 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1061 новый случай. В общем проведено 1 081 146 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 737 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 2848 случаев;

Волынская область – 4008 случаев;

Днепропетровская область – 1459 случаев;

Донецкая область – 903 случая;

Житомирская область – 1967 случаев;

Закарпатская область – 5384 случая;

Запорожская область – 851 случай;

Ивано-Франковская область – 5041 случай;

Кировоградская область – 711 случаев;

г. Киев – 8662 случая;

Киевская область – 3877 случаев;

Львовская область – 10067 случаев;

Луганская область – 130 случаев;

Николаевская область – 648 случаев;

Одесская область – 3545 случаев;

Полтавская область – 466 случаев;

Ривненская область – 6355 случаев;

Сумская область – 560 случаев;

Тернопольская область – 3121 случай;

Харьковская область – 4093 случая;

Херсонская область – 230 случаев;

Хмельницкая область – 1200 случаев;

Черновицкая область – 6229 случаев;

Черкасская область – 955 случаев;

Черниговская область – 909 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 августа в Центр поступило 1408 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 127 719.

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко рассказала о последствиях COVID-19 даже после выписки.