Коронавирус на Киевщине показал положительную динамику: статистика на 4 августа
Коронавирус на Киевщине показал положительную динамику.
На Киевщине по состоянию на утро 4 августа было подтверждено 3877 случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 32 человек, впрочем, выздоровели – 49.
Также за это время один человек умер. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.
Всего на Киевщине от коронавируса умерли уже 65 человек, а выздоровели – 2766. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
"4 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 74 219 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1764 – летальные, 40 613 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1061 новый случай. В общем проведено 1 081 146 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 737 пациентов", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 2848 случаев;
Волынская область – 4008 случаев;
Днепропетровская область – 1459 случаев;
Донецкая область – 903 случая;
Житомирская область – 1967 случаев;
Закарпатская область – 5384 случая;
Запорожская область – 851 случай;
Ивано-Франковская область – 5041 случай;
Кировоградская область – 711 случаев;
г. Киев – 8662 случая;
Киевская область – 3877 случаев;
Львовская область – 10067 случаев;
Луганская область – 130 случаев;
Николаевская область – 648 случаев;
Одесская область – 3545 случаев;
Полтавская область – 466 случаев;
Ривненская область – 6355 случаев;
Сумская область – 560 случаев;
Тернопольская область – 3121 случай;
Харьковская область – 4093 случая;
Херсонская область – 230 случаев;
Хмельницкая область – 1200 случаев;
Черновицкая область – 6229 случаев;
Черкасская область – 955 случаев;
Черниговская область – 909 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 августа в Центр поступило 1408 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 127 719.
Данные СНБО Скриншот
Данные Минздрава Скриншот
Данные Минздрава Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко рассказала о последствиях COVID-19 даже после выписки.