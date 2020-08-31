Коронавирус на Киевщине: подтверждено еще почти 90 случаев заболевания

На Киевщине по состоянию на утро 31 августа было подтверждено уже 5669 случаев COVID-19.

За минувшие сутки заболевание обнаружили у 89 человек, выздоровел за это время один больной. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на территории области от COVID-19 умерли 96 человек, а выздоровели – 3613.

Коронавирус на Киевщине Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса D614G, который в 10 раз более заразен.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!