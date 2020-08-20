Коронавирус на Киевщине: подтверждено еще более 40 случаев. Статистика

В Киевской области по состоянию на утро 20 августа было подтверждено 4727 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 42 человек.

Как сообщила пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook, всего в Украине уже 98 537 случаев COVID-19, из них 2184 – летальные, 50 441 пациент выздоровел.

"За сутки зафиксировано 2134 новых случая. В общем проведено 1356698 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 704 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 3405 случаев;

Волынская область – 4929 случаев;

Днепропетровская область – 1873 случая;

Донецкая область – 1156 случаев;

Житомирская область – 2597 случаев;

Закарпатская область – 6662 случая;

Запорожская область – 1213 случаев;

Ивано-Франковская область – 7290 случаев;

Кировоградская область – 749 случаев;

г. Киев – 11172 случая;

Киевская область – 4727 случаев;

Львовская область – 12631 случай;

Луганская область – 204 случая;

Николаевская область – 893 случая;

Одесская область – 5408 случаев;

Полтавская область – 594 случая;

Ривненская область – 8091 случай;

Сумская область – 1078 случаев;

Тернопольская область – 4116 случаев;

Харьковская область – 6849 случаев;

Херсонская область – 321 случай;

Хмельницкая область – 1768 случаев;

Черновицкая область – 8297 случаев;

Черкасская область – 1200 случаев;

Черниговская область – 1314 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 20 августа в Центр поступило 2439 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 156685.

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что COVID-19 может вызывать мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) у детей, который отличается от болезни Кавасаки.