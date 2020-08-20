Коронавирус на Киевщине: подтверждено еще более 40 случаев. Статистика

Коронавирус на Киевщине. Иллюстрация.
В Киевской области по состоянию на утро 20 августа было подтверждено 4727 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 42 человек.
Как сообщила пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook, всего в Украине уже 98 537 случаев COVID-19, из них 2184 – летальные, 50 441 пациент выздоровел.
"За сутки зафиксировано 2134 новых случая. В общем проведено 1356698 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 704 пациентов", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 3405 случаев;
Волынская область – 4929 случаев;
Днепропетровская область – 1873 случая;
Донецкая область – 1156 случаев;
Житомирская область – 2597 случаев;
Закарпатская область – 6662 случая;
Запорожская область – 1213 случаев;
Ивано-Франковская область – 7290 случаев;
Кировоградская область – 749 случаев;
г. Киев – 11172 случая;
Киевская область – 4727 случаев;
Львовская область – 12631 случай;
Луганская область – 204 случая;
Николаевская область – 893 случая;
Одесская область – 5408 случаев;
Полтавская область – 594 случая;
Ривненская область – 8091 случай;
Сумская область – 1078 случаев;
Тернопольская область – 4116 случаев;
Харьковская область – 6849 случаев;
Херсонская область – 321 случай;
Хмельницкая область – 1768 случаев;
Черновицкая область – 8297 случаев;
Черкасская область – 1200 случаев;
Черниговская область – 1314 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 20 августа в Центр поступило 2439 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 156685.
Данные Минздрава Скриншот
Данные Минздрава Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что COVID-19 может вызывать мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C) у детей, который отличается от болезни Кавасаки.
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