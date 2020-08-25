На Киевщине коронавирус обнаружили еще у 90 человек: статистика на 25 августа

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 09:38, 25.08.2020

В Киевской области по состоянию на утро 25 августа было подтверждено уже 5115 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевания обнаружили у 90 человек.

Выздоровели за это время лишь 63 больных. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на территории области от COVID-19 умерли уже 84 человека, а выздоровели – 3384.

Данные СНБО
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, главный врач Великобритании, профессор Крис Витти считает, что вакцина от нового типа коронавируса может быть не готова к этой зимой, как об этом заявляют ученые из многих стран.

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Кияни Жизнь столицы

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