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16 апреля • обновлено в 14:13
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/ Жизнь столицы

Коронавирус действительно есть: Кличко прояснил ситуацию с Медгородком в Киеве

2.6т
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Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что среди медработников Киевской городской клинической больницы №6 обнаружили 15 случаев коронавируса COVID-19.

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Об этом он заявил во время брифинга 16 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале. По словам главы столицы Украины, больницу не закрывали (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Медучреждение продолжает оказывать помощь пациентам, которые ранее были госпитализированы в срочном порядке. Но новых пациентов на сегодня не принимает", – подчеркнул он.

Кличко прояснил ситуацию с Медгородком в Киеве. Иллюстрация

Кличко прояснил ситуацию с Медгородком в Киеве. Иллюстрация

"Так, среди медиков, заболевших за это время в столице, есть сотрудники шестой больницы – 15 медработников. Большинство из них лечатся дома под контролем врачей", – добавил Кличко.

Он отметил, что в Киеве в стационарах от коронавируса по состоянию на 16 апреля лечились 19 медработников. А на самоизоляции находились 179 медиков, контактировавших с пациентами, больными COVID-19.

"Все медики, которые контактировали с больными, проходят обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19", – подытожил глава Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете появилась противоречивая информация о вспышке коронавируса COVID-19 среди медперсонала Киевской городской клинической больницы №6. Журналисты утверждают, что заведение закрыли, а причиной заражения стало отсутствие защиты. В самой больнице факт заболевания признали, но информацию о закрытии и незащищенность медиков опровергли.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

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