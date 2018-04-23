В Киеве родители детей подняли панику из-за вируса кори в детсаду

В Киеве родители забили тревогу из-за вспышки кори в детском саду №527 в Оболонском районе. Якобы дошкольное учебное заведение закрывают на карантин. В самом же детсаду уверяют: информация не соответствует действительности.

Скриншот с обсуждением ситуации в садике опубликовали на канале Telegram Kyiv Live.

"Сегодня поступила информация, что по всему садику карантин кори. Заболела девочка из выпускной группы, которая не была привита", ― написала в чате группы "Аленка" сада 527 одна из мам воспитанников.

Новости В киевском вузе произошла вспышка кори

Telegram Kyiv Live

В комментарии для "Обозревателя" директор садика Лилия Вечирко объяснила, что никакой нужды в карантине по всему учебному заведению нет, а диагноз ребенка еще не подтвержден.

"Есть под подозрением один ребенок, но его диагноз не подтвержден, ведь анализы на корь поехали сдавать только сегодня. Сами родители девочки утверждают, что это не корь, потому что нет характерных симптомов: высокой температуры и высыпаний. Точный диагноз будет известен после результатов анализа. Весь садик закрывать нет необходимости", ― пояснила директор садика Лилия Вечирко.

По ее словам, информация о подозрении на корь в саду появилась еще 20 апреля.

"В пятницу нам позвонили из санстанции, сказали, что есть подозрения. Мы на всякий случай провели карантинные профилактические мероприятия, но диагноз ребенка еще не подтвержден. Это все под большим вопросом. Родителям, которые хотят узнать информацию о карантине, стоит прежде всего обращатся к медицинским работникам и администрации учебных заведений", ― пояснила директор.

"Обозреватель" обратился за комментарием в пресс-службу Министерства здравоохранения, однако там заявили, что не могут прокомментировать эту информацию и посоветовали обратиться в Департамент охраны здоровья КГГА. Мы несколько раз пытались связаться со специалистами департамента, отвечающими за ситуации в детских садах, однако ответа так и не получили.

Как писал "Обозреватель", в Украинке Киевской области более 10 детей и шестеро взрослых попали в больницу с корью.