"Концентрат г*вна!" Киевлян возмутило уничтожение известного мурала

В Киеве масштабный мурал, выполненный американским художником Эрнесто Маранжей на 16-этажном доме на Харьковском шоссе, решили заменить рекламой.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook предприниматель Александр Соколовский.

"Мурал на Дарницкой (бывш. Ленинградской) площади американца Эрнесто Маранжа уже всё... Прощаемся. Теперь на все 16-этажное здание по Харьковское шоссе, 2а будет реклама!" – написал он.

В Киеве закрасили известный мурал Facebook Гео Лероса

Рисунок закрасили якобы для утепления дома. Как рассказал организатор проекта Art Unaited Us, народный депутат Гео Лерос, на доме уже установили крепления под рекламу.

"Вместо мурала, который оживлял пространство вокруг, и создавал определенную эстетику, там будет реклама! № разрешения 73120-19. Крепления установлены уже, система подсветки тоже, теперь осталось ждать, когда там появится какая-то реклама прокладок или препаратов от геморроя. А если посмотреть на результат деятельности компании "СВІТ АУТДОР МЕДІА", то вы увидите концентрат визуального г*вна в городе, который нужно запретить под ноль!" – возмутился он.

На месте мурала уже устанавливают рекламу Facebook Гео Лероса

"И самое печальное, что наступление Киеврекламы на полюбившиеся киевлянам муралы продолжается", – добавил Сокловский.

По его данным, уже выдано разрешение на работу американца Джеймса Буллоу "Подъем" на Большой Васильковской 145/1 (Лыбедская пл.).

"Да уж, явно мало у нас наружной рекламы, так привлекающей туристов и ласкающей взгляд киевлян среди панельных джунглей. Да и нужны нам эти туристы, чего мы должны под них прогибаться", – резюмировал предприниматель.

К дискуссии в комментариях присоединились киевляне. "Как жаль", "Мне он нравился", "Мурал надо спасти", "Рекламу уже пора запретить", – написали они.

Ранее OBOZREVATEL писал, что мурал по адресу Харьковское шоссе, 2А, уничтожили, несмотря на возмущение киевлян.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!