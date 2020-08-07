Количество случаев коронавируса на Киевщине перешло отметку в 4 тысячи: данные на 7 августа

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 09:40, 7.08.2020 Обновлено: 09:58, 7.08.2020

На Киевщине по состоянию на утро 7 августа было подтверждено уже 4058 случаев коронавируса.

За минувшие сутки заболевание обнаружили у 78 человек, выздоровели за это время – только 22. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего в области от COVID-19 умерли уже 67 человек, а выздоровели – 2902. О ситуации с заболеваемостью написала также пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"7 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 78 261 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1852 – летальные, 43 055 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1453 новых случая. В общем проведено 1 135 051 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 531 пациент", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 2932 случая;

  • Волынская область – 4162 случая;

  • Днепропетровская область – 1508 случаев;

  • Донецкая область – 945 случаев;

  • Житомирская область – 2064 случая;

  • Закарпатская область – 5615 случаев;

  • Запорожская область – 895 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 5426 случаев;

  • Кировоградская область – 714 случаев;

  • г. Киев – 9178 случаев;

  • Киевская область – 4058 случаев;

  • Львовская область – 10 572 случаи;

  • Луганская область – 146 случаев;

  • Николаевская область – 682 случая;

  • Одесская область – 3904 случая;

  • Полтавская область – 489 случаев;

  • Ривненская область – 6638 случаев;

  • Сумская область – 636 случаев;

  • Тернопольская область – 3212 случаев;

  • Харьковская область – 4527 случаев;

  • Херсонская область – 255 случаев;

  • Хмельницкая область – 1286 случаев;

  • Черновицкая область – 6477 случаев;

  • Черкасская область – 975 случаев;

  • Черниговская область – 965 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 августа в Центр поступило 1774 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 132 951.

Данные СНБО
Скриншот
Данные Минздрава
Скриншот
Данные Минздрава
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили связь между коронавирусом и заболеванием десен, что в итоге может привести к летальному исходу для пациента.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

В Украине подорожал газ для населения на 60%: в чем риски и стоит ли покупать заранее

Зеленского раскритиковали за назначение в ОПУ милиционера времен Януковича: это плевок в лицо украинцам

Зеленский внесет в Раду законопроект о повышении минималки до 5000 гривен

У нас дороги строят дураки?!

Взрыв в Бейруте: скоро постсоветское пространство накроет череда катастроф