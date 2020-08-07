Количество случаев коронавируса на Киевщине перешло отметку в 4 тысячи: данные на 7 августа
На Киевщине по состоянию на утро 7 августа было подтверждено уже 4058 случаев коронавируса.
За минувшие сутки заболевание обнаружили у 78 человек, выздоровели за это время – только 22. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.
Всего в области от COVID-19 умерли уже 67 человек, а выздоровели – 2902. О ситуации с заболеваемостью написала также пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
"7 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 78 261 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1852 – летальные, 43 055 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1453 новых случая. В общем проведено 1 135 051 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровел 531 пациент", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 2932 случая;
Волынская область – 4162 случая;
Днепропетровская область – 1508 случаев;
Донецкая область – 945 случаев;
Житомирская область – 2064 случая;
Закарпатская область – 5615 случаев;
Запорожская область – 895 случаев;
Ивано-Франковская область – 5426 случаев;
Кировоградская область – 714 случаев;
г. Киев – 9178 случаев;
Киевская область – 4058 случаев;
Львовская область – 10 572 случаи;
Луганская область – 146 случаев;
Николаевская область – 682 случая;
Одесская область – 3904 случая;
Полтавская область – 489 случаев;
Ривненская область – 6638 случаев;
Сумская область – 636 случаев;
Тернопольская область – 3212 случаев;
Харьковская область – 4527 случаев;
Херсонская область – 255 случаев;
Хмельницкая область – 1286 случаев;
Черновицкая область – 6477 случаев;
Черкасская область – 975 случаев;
Черниговская область – 965 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 августа в Центр поступило 1774 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 132 951.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили связь между коронавирусом и заболеванием десен, что в итоге может привести к летальному исходу для пациента.