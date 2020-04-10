Количество случаев COVID-19 в Киеве и области приблизилось к 500
В Киеве и области по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, было подтверждено 488 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице – 348, а на территории области – еще 140.
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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Минздраве сообщали о 300 случаях коронавируса в Киеве и еще 130 в области.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев", – отметила пресс-служба.
Статистика заболеваемости по всей Украине:
Винницкая область – 119 случаев;
Волынская область – 41 случай;
Днепропетровская область – 52 случая;
Донецкая область – 11 случаев;
Житомирская область – 41 случай;
Закарпатская область – 56 случаев;
Запорожская область – 54 случая;
Ивано-Франковская область – 254 случая;
Кировоградская область – 82 случая;
г. Киев – 348 случаев;
Киевская область – 140 случаев;
Львовская область – 82 случая;
Луганская область – 3 случая;
Николаевская область – 0 случаев;
Одесская область – 46 случаев;
Полтавская область – 20 случаев;
Ривненская область – 85 случаев;
Сумская область – 63 случая;
Тернопольская область – 196 случаев;
Харьковская область – 6 случаев;
Херсонская область – 27 случаев;
Хмельницкая область – 16 случаев;
Черновицкая область – 366 случаев;
Черкасская область – 86 случаев;
Черниговская область – 9 случаев.
Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 апреля в Центр поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 8763.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по данным Минздрава, в Киеве по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, количество случаев коронавируса COVID-19 выросло до 300, в области – до 130.
Позже мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в Киеве по состоянию на 12:00 9 апреля количество случаев COVID-19 составило 335, умерло шесть человек.
По его мнению, данные о количестве больных коронавирусом в Киеве, которые подает столичная власть, отличаются от статистики Министерства здравоохранения Украины, скорее всего, из-за разного алгоритма подсчета.