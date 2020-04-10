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10 апреля • обновлено в 18:04
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Количество случаев COVID-19 в Киеве и области приблизилось к 500

8.6т
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В Киеве и области по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, было подтверждено 488 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице – 348, а на территории области – еще 140.

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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Минздраве сообщали о 300 случаях коронавируса в Киеве и еще 130 в области.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев", – отметила пресс-служба.

Количество случаев COVID-19 в Киеве и области приблизилось к 500. Иллюстрация

Количество случаев COVID-19 в Киеве и области приблизилось к 500. Иллюстрация

Статистика заболеваемости по всей Украине:

  • Винницкая область – 119 случаев;

  • Волынская область – 41 случай;

  • Днепропетровская область – 52 случая;

  • Донецкая область – 11 случаев;

  • Житомирская область – 41 случай;

  • Закарпатская область – 56 случаев;

  • Запорожская область – 54 случая;

  • Ивано-Франковская область – 254 случая;

  • Кировоградская область – 82 случая;

  • г. Киев – 348 случаев;

  • Киевская область – 140 случаев;

  • Львовская область – 82 случая;

  • Луганская область – 3 случая;

  • Николаевская область – 0 случаев;

  • Одесская область – 46 случаев;

  • Полтавская область – 20 случаев;

  • Ривненская область – 85 случаев;

  • Сумская область – 63 случая;

  • Тернопольская область – 196 случаев;

  • Харьковская область – 6 случаев;

  • Херсонская область – 27 случаев;

  • Хмельницкая область – 16 случаев;

  • Черновицкая область – 366 случаев;

  • Черкасская область – 86 случаев;

  • Черниговская область – 9 случаев.

Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 апреля в Центр поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 8763.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по данным Минздрава, в Киеве по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, количество случаев коронавируса COVID-19 выросло до 300, в области – до 130.

  • Позже мэр столицы Украины Виталий Кличко заявил, что в Киеве по состоянию на 12:00 9 апреля количество случаев COVID-19 составило 335, умерло шесть человек.

  • По его мнению, данные о количестве больных коронавирусом в Киеве, которые подает столичная власть, отличаются от статистики Министерства здравоохранения Украины, скорее всего, из-за разного алгоритма подсчета.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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