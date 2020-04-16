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16 апреля • обновлено в 15:44
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Когда в Украине проведут ВНО: Кличко озвучил даты и условия

1.1т
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Внешнее независимое оценивание состоится в любом случае, впрочем, сроки его проведения зависят от того, когда будут сняты ограничительные мероприятия из-за коронавируса COVID-19.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 16 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале. По его словам, в Украине подготовили два сценария проведения ВНО (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Хочу заверить, что ВНО состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончатся ограничения", – сказал глава столицы.

ВНО в Украине после карантина. Иллюстрация

ВНО в Украине после карантина. Иллюстрация

"Если до начала июня (Закончатся ограничительные меры. – Ред.), то мы сможем говорить о проведении пробного ВНО в июне. А с 25-го июня – основной сессии ВНО. Если сроки ограничений будут продолжены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25-го августа проведут основную сессию ВНО", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за продления карантина до 24 апреля включительно в Украине перенесут сроки проведения ВНО и вступительной кампании.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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