Когда в Киеве откроют ТРЦ: озвучена возможная дата

В Киеве торгово-развлекательные центры в рамках ослабления карантина могут открыть уже в среду, 27 мая.

Как написала пресс-служба Украинского совета торговых центров на своем сайте, такую предварительную дату назвал мэр столицы Виталий Кличко во время встречи с представителями УСТЦ 22 мая.

Отмечается, что там обсуждались вопросы эпидемиологической ситуации в Киеве, важности скорейшего открытия ТРЦ, зависимости работы ТРЦ от транспортной инфраструктуры, меры безопасности. Кличко подчеркнул важность соблюдения всех санитарных рекомендаций и требований для торгово-развлекательных центров и указал на необходимость тщательной подготовки к началу работы.

В Киеве откроют ТРЦ. Иллюстрация

"Мы благодарны Киевской городской госадминистрации за конструктивный диалог. Столичные власти "за" открытие ТРЦ уже в ближайшее время. Это важное и правильное решение", – подчеркнул глава УСТЦ Максим Гаврюшин.

Он отметил, что практически все торговые центры Киева оснащены автоматическими системами подсчета посетителей, что позволяют контролировать пребывание необходимого по нормам количества людей внутри. Также за этим может следить охрана.

Гаврюшин добавил, что для ТРЦ вполне выполнима норма в 10 кв. м общей площади на одного человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить столице 23 мая начать второй этап ослабления карантина, введенного из-за пандемии COVID-19. Дело в том, что городу запретили делать это из-за несоответствия одному из критериев.

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