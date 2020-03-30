Когда в Киеве отключат отопление: Кличко назвал сроки

В Киеве отопительный сезон может закончиться уже в конце текущей недели (то есть до 5 апреля).

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 30 марта, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"По нормативам, мы можем выключать отопление, когда среднесуточная температура будет не ниже +8 градусов. В четверг у нас ночью, по прогнозу, ожидается минусовая температура. А дальше – уже должно существенно потеплеть. Если прогноз не изменится, в конце этой недели мы будем завершать отопительный сезон в городе", – пояснил глава Киева.

Отопление в Киеве. Иллюстрация

Кличко добавил, что школы, детсады и некоторые административные учреждения в столице Украины отключили от отопления раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что в домах с горизонтальной разводкой системы отопления 100% помещений следует оборудовать индивидуальными (поквартирными) счетчиками тепла и регуляторами на радиаторные батареи, чтобы суммы в платежках снизились.

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