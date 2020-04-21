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21 апреля • обновлено в 12:52
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/ Жизнь столицы

Когда в Киеве ослабят карантин: Кличко озвучил план

1.1т
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что постепенное ослабление карантина в столице состоится после того, как будет преодолен пик распространения коронавируса COVID-19.

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Об этом он сказал во время брифинга 21 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Глава Киева отметил, что некоторые европейские страны, которые прошли пик, уже начали медленно и осторожно ослаблять ограничения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Кличко, он пообщался с мэрами городов Европы, с главами некоторых государств и проанализировал их работу в такой сложной ситуации.

Клико рассказал, когда в Киеве ослабят карантин. Иллюстрация

Клико рассказал, когда в Киеве ослабят карантин. Иллюстрация

"План поэтапного ослабления ограничений разработала и столица. Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться, что нужно "оживлять" экономику. Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер. Но сегодня главное – как мы преодолеем пик заболевания, насколько большим он будет", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве и области по состоянию на утро 21 апреля зафиксировали 1248 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 892, а на территории области – до 356.

  • В Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет, 25 мужчин в возрасте от 18 до 72 лет, а также двое детей: 5-летний мальчик и 7-летняя девочка.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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