Когда в Киеве начнется отопительный сезон: Кличко назвал дату

В Киеве отопительный сезон начнется с 25 октября, на полноценное введение системы в работу уйдет до 10 дней.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что дата была избрана исходя из прогнозов синоптиков, передает "Радио Киев".

"Следующая неделя (с 28 октября. – Ред.) уже будет холодная. Мы запускаем систему отопления. Хочу предупредить, что наша система центрального отопления самая большая в Европе и, чтобы она работала на всю мощность, нам нужно дней 10. 25 октября начинаем отопительный сезон", – сказал мэр.

В Киеве 25 октября начнется сезон отопления Данкор

По словам мэра, город готов к сезону отопления.

Как писал OBOZREVATEL, а Украине по состоянию на вторник, 22 октября, отопительный сезон начался уже в 12 областях.

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