Ко всем хрущевкам в Киеве нельзя надстроить этажи, – инженер

В Киеве решили реконструировать часть хрущевок, надстроив несколько этажей над существующими. Однако такая реновация возможна только в кирпичных домах первой волны индустриальной застройки.

Как отметил инженер по техническому надзору за строительством Владимир Голубничий, в панельных же домах она невозможна совершенно, пишет "Курс".

"Там можно провести (и то, если техническое состояние дома позволяет его дальнейшую эксплуатацию) только термореконструкцию и замену инженерных сетей", – подчеркнул он.

При этом, по словам инженера, никакой экономической целесообразности надстраивать этажи нет, только в исключительных случаях для очень небольшого количества домов.

"Если этажность дома превышает 5 этажей, то в доме уже должен быть лифт, а это дополнительные 300-400 тыс. грн расходов. Кроме того, планировки квартир в таких домах рассчитывались исходя их советских подходов по минимизации площади – по 5-7 кв. м на одного человека. А квартиры в надстроенных этажах также будут такой же "советской" планировки, и они будут не так уж и интересны покупателям", – подчеркнул Голубничий.

По его предположению, застройщики не будут заниматься вопросами модернизации устаревшего жилого фонда пока не застроят все свободные участки в Киеве.

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