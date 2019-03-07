Ко Дню рождения Т.Шевченко показали наибольшую в Киевской области древнюю коллекцию "Кобзарей"

Самую большую в Киевской области древнюю коллекцию "Кобзарей", уникальные открытки, книгу с записью даты рождения Великого Кобзаря и другие исторические документы, связанные с жизнью и творчеством Т.Шевченко впервые показали на открытии музейно-архивного проекта "Историческая Киевщина - заветная земля Кобзаря".

Открытие выставки в честь 205-летия со дня рождения Тараса Шевченко прошло в Государственном архиве Киевской области.

Среди уникальных предметов, связанных с именем Шевченко из затопленных сел Киевщины, художественных произведений, печатных изданий и музейных экспонатов были, в частности, документы, которые раскрывают аспекты деятельности Т.Г.Шевченко на Киевщине (1843-1845гг.).

"Киевщина занимала особое место в жизни и творчестве Великого Кобзаря. В этом году исполняется ровно 160 лет как впервые в Лейпциге друзьями Тараса Шевченко была напечатана сборник "Новые стихотворения Пушкина и Шавченки" с 6-ю ранее написанными, но запрещенными стихами Шевченко, среди которых "Завещание", "Разрытая могила" и "Кавказ", написанная в Переяславе", - рассказала соорганизатор проекта, директор Вышгородского историко-культурного заповедника, кандидат исторических наук Влада Литовченко.

"Есть распространенное мнение, что родина Тараса Шевченко - это Черкасская область, - отметила директор Государственного архива Киевской области Софья Каменева. - Однако на самом деле это историческая Киевщина, поскольку родился Тарас в Звенигородском уезде Киевской губернии, а Черкасская область появилась только в 1954 году".

Гостям представили оригинал ревизской сказки крепостных помещиков Энгельгардтов с посемейным списком семьи Т.Г.Шевченко, где вписан двухлетний Тарас. Этот документ внесен в Государственный реестр национально-культурного достояния Украины.

Элементы своих частных коллекций показали историки и меценаты Василий Михальчук, Дмитрий Пиркл, Зоя Ружин и Инна Бессалова. В частности, Дмитрий Пиркл предоставил на выставку "Кобзарь" 1876 года, в котором впервые напечатаны подцензурные стихи поэта - старая Киевская община выкупила их у братьев Шевченко, а через два года М.Драгоманов в Женеве переиздал сборник для нелегального распространения.

Отдельное место заняла на выставке экспозиция Инны Бессаловой "Предметы и изображения Т.Г.Шевченко из затопленных сел Киевщины". Среди уникальных экспонатов - вышитый портрет Шевченко и редкое цветное издание шевченковского календаря-еженедельника на 1964 год с затопленного села Тарасовичи Выше-Дубечанского района. Календарь интересен тем, что каждую неделю в нем упоминаются даты и события из жизни Великого Кобзаря, отрывки из его произведений и цитаты выдающихся людей о нем.

Другая часть документов на выставке раскрывает страницы истории преследований и запретов, направленных не только против распространения произведений Кобзаря, но и против тех известных деятелей украинского национального возрождения (в частности, Н.Лысенко), которые пытались мероприятиями по почтению памяти поэта утверждать историческое значение творчества Шевченко в освободительном движении угнетенных народов обеих тогдашних империй.

"Слава Богу, что мы сегодня имеем возможность без насилия сделать то, что желает украинское сердце, - отметил на мероприятии первый Президент Украины Леонид Кравчук. - Сквозь обилие грязи, которое мы видим с экранов телевизоров, все же пробивается украинская сила. И я верю в то, что Тарас Григорьевич Шевченко своими мыслями, своими произведениями и их силой поможет ей".

Отметить годовщину со дня рождения Великого Кобзаря прибыли заместитель Председателя Киевской областной государственной администрации Анна Шкуро и первый секретарь посольства Казахстана в Украине Гульнар Турсинбаева. Временный Поверенный в делах посольства Республики Болгария в Украине Стояна Русинова направила участникам и организаторам проекта приветственный адрес.

Организаторы проекта: Киевская областная государственная администрация, Государственный архив Киевской области, Институт литературы им.Т.Г.Шевченко НАН Украины, Центральный государственный исторический архив Украины, Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины, Центральный государственный кинофотофоноархив Украины им.Пшеничного, Яготинский исторический музей, Вышгородский историко-культурный заповедник.

Организаторы благодарят партнеров - бренда одежды премиум-класса, вдохновением на создание которого является культурное наследие Украины, FOBERINI, и авторскую школу стиля и макияжа BOYKO BEAUTY SCHOOL, а также медиа-партнеров: Fakty.ICTV.ua, Вести, Обозреватель, Gazeta.ua, Украинский интерес, День и агентство ‘PR advice’.

Ознакомиться с экспонатами, выставленными в архиве, желающие смогут до 29 марта 2019 года.

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