В Киеве из-за празднования Дня независимости изменили движение общественного транспорта. При этом на проезд в центральной части столицы будет действовать временный запрет.

Так, с начала движения в понедельник и до окончания мероприятий по измененному графику будут курсировать некоторые автобусы, троллейбусы и маршрутные такси. Об особенностях их работы в этот день рассказали в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

В частности, автобусы маршрутов будут двигаться:

№24 – от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до стадиона Динамо им. Лобановского;

№62 – от Ботанического сада до стадиона Динамо им. Лобановского;

№114 – от ул. Милославской до Почтовой площади, от железнодорожного вокзала Центральный до ул. Тараса Шевченко.

№118 – от станции метро Черниговская до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее – ул. Эспланадная, ул. Саксаганского, ул. Победы, затем – по действующему маршруту; в обратном направлении – от станции метро Политехнический институт до ул. Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее – ул. Симона Петлюры, ул. Жилянская, ул. Шота Руставели, ул. Бассейная, ул. Леси Украинки, затем по действующему маршруту;

Ко Дню независимости в Киеве изменили движение городского транспорта: новое расписание (kyivcity.gov.ua)

Ко Дню независимости в Киеве изменили движение городского транспорта: новое расписание (kyivcity.gov.ua)

Троллейбусы маршрутов будут курсировать:

№6 – от Минского массива до станции метро Лукьяновская;

№5 – от ул. Белицкой до ул. Леонтовича;

№7 – от ул. Чернобыльской до ул. Леонтовича;

№8 – от ул. Смелянского до ул. Леонтовича;

№17 – от ул. Космонавтов до ул. Леонтовича;

№16 – от ул. Академика Туполева до Воздухофлотского путепровода;

№18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Ко Дню независимости в Киеве изменили движение городского транспорта: новое расписание (kyivcity.gov.ua)

Маршрутные такси будут ездить:

№231 – от ул. Кадетский Гай до ул. Тараса Шевченко;

№189 – от ул. Ирпенская, просп. Академика Палладина, просп. Победы, ул. Тараса Шевченко;

№433 – от ул. Жолудева до ул. Тараса Шевченко;

№575 – от ул. Сырецкой до ул. Тараса Шевченко;

№429 – от ул. Тулузы до бульв. Тараса Шевченко.

Ко Дню независимости в Киеве изменили движение городского транспорта: новое расписание (kyivcity.gov.ua)

Ко Дню независимости в Киеве изменили движение городского транспорта: новое расписание (kyivcity.gov.ua)

Ко Дню независимости в Киеве изменили движение городского транспорта: новое расписание (kyivcity.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальная полиция Украины сообщила о перекрытии дорожного движения в Киеве в связи с проведением массовых мероприятий в День Независимости Украины 24 августа.

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