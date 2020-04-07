Мэр Киева Виталий Кличко жестко обратился к жителям города после запрета заниматься на спортплощадках в рамках усиления карантина из-за коронавируса COVID-19 и инцидентов в Гидропарке.

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Эту ситуацию глава столицы Украины прокомментировал на брифинге 7 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Чиновник подчеркнул, что ему тоже не хватает занятий спортом, но он тренируется дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Скажу одно: если спортсмены думают, что они защищены от вируса, – это не так! Те, кто боится потерять свою "супер-форму", должны понять, что, пренебрегая правилами, могут потерять здоровье или даже жизнь", – подчеркнул Кличко.

Кличко жестко обратился к спортсменам после инцидентов в Гидропарке. Иллюстрация

"Ограничения, которые ввело правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других "супер-активных" нет! Даже профессиональные спортсмены сейчас прекратили свои тренировки, даже Олимпийские игры в Токио перенесли в связи ситуацией с коронавирусом в мире", – заявил мэр Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 апреля в Гидропарке в Киеве, где полиция в рамках усиления карантина из-за коронавируса COVID-19 взяла под охрану спортивную площадку, возник конфликт.

Люди, которые пришли туда, требовали пропустить их и заявляли, что "ограничивать передвижение – незаконно".

Позже парень, которого полиция в рамках усиления карантина из-за коронавируса COVID-19 не пустила на спортивную площадку на территории Гидропарка, решил добраться туда, переплыв пролив.

Фото с его задержанием вызвало ажиотаж в сети.

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