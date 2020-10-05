Кличко "зажег" Подольско-Воскресенский мостовой переход. Фото и видео

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как подсветили Подольско-Воскресенский мостовой переход.

На арочном мосту, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода, уже закончили монтаж освещения, а сейчас ведутся работы по демонтажу временных опор. Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

Также мэр столицы обнародовал видео в TikTok, где показал город с подсветкой. В подписи к ролику он написал: "Зажигаю" (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца новости).

"На завершающем этапе строительство арочного моста, который является частью Подольско-Воскресенского мостового перехода. Здесь уже закончили монтаж освещения и продолжаются работы по демонтажу временных опор. Смонтированные все новые ванты, мост начали опускать в проектное положение, – сообщил мэр. – Сегодня мы включили освещение на всех участках этого крупного объекта. Делаем все, чтобы до конца года открыть автосообщение Подольско-Воскресенским. А следующим этапом будет строительство метро на Троещину", – отметил Виталий Кличко.

На сайте мэра добавили, что сейчас продолжаются работы на всех площадках строительства мостового перехода. Специалисты из Бельгии уже завершили монтаж пролетного строения заезда на мост с улицы Набережно-Крещатицкой в районе улицы Верхний Вал. Общий вес металлоконструкций – 780 тонн, длина – 143 метра. Устанавливать конструкцию будут с помощью мощной спецтехники и плавсредств. Завершить эти работы планируется до конца октября.

Также продолжаются работы по строительству участка Подольского мостового перехода от дамбы Русановских садов до путепровода через железную дорогу. Обустраивают и ограждающие конструкции перегонных тоннелей метрополитена, осуществляют земляные работы, а также работы по устройству насыпи.

Кличко "зажег" Подольско-Воскресенский мостовой переход сайт Виталия Кличко

В Киеве подсветили Подольско-Воскресенский мостовой переход. сайт Виталия Кличко

Кличко "зажег" Подольско-Воскресенский мостовой переход сайт Виталия Кличко

В Киеве подсветили Подольско-Воскресенский мостовой переход. сайт Виталия Кличко

В Киеве подсветили Подольско-Воскресенский мостовой переход. сайт Виталия Кличко