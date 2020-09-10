Кличко заявил об угрозе коллапса транспорта в Киеве, но решение есть

Чтобы в Киеве не случилось коллапса из-за остановки коммунального транспорта, депутаты Киевсовета должны одобрить дополнительное финансирование предприятий-перевозчиков.

Прежде всего речь идет о "Киевском метрополитене" и "Киевпасстрансе", отметил мэр столицы Виталий Кличко во время заседания Киевского городского совета, сообщает пресс-служба главы города.

"Мы должны наконец принять изменения в бюджет столицы и программы социально-экономического развития. Потому что пандемия повлияла на экономику города. Кризис уменьшил поступления в бюджет столицы. И нам критически необходимо перераспределить средства на важнейшие сферы – и на медицину и социальную защиту, и на воплощение инфраструктурных проектов", – сказал Кличко.

"В частности, нужно принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков. Для выплаты заработных плат их работникам. Речь идет о "Киевском метрополитене"и "Киевпастрансе". Потому что мы не можем допустить остановки коммунального общественного транспорта!" – подчеркнул он.

По подсчетам Кличко, чтобы обеспечить стабильную работу метрополитена и своевременную выплату зарплат, объемы бюджетных ассигнований предприятию нужно увеличить на 162 млн гривен. Что касается "Киевпасстранса", то задолженность предприятия по выплате зарплаты уже превысило 77 млн гривен.

Мэр Киева напомнил, что доходы предприятия-перевозчики потеряли во время суровых ограничений. Ведь метро во время карантина не перевозило пассажиров более двух месяцев, а наземный общественный транспорт работал в спецрежиме. В результате потери метрополитена за период с 17 марта по 25 мая составили почти 621 млн грн, а "Киевпастранс" ежемесячно во время суровых ограничений терял 162 млн гривен.

"Мы уже несколько заседаний не можем принять решение для обеспечения работы транспортной сферы и предоставления услуг по перевозке киевлян. Профсоюзы неоднократно обращались в Киевсовет. Теперь они требуют после сегодняшнего голосования обнародовать его результаты. Поименно и с фото каждого депутата – кто и как голосовал. И я уже дал поручение сделать это оперативно, после голосования", – обратился мэр Киева к депутатам.

"Потому что я слышал разные причины прошлый раз – не приехал на заседание, выходил из зала, "ну вы же понимаете – политика". Не понимаю, я понимаю одно – городское хозяйство должно работать. Киевляне должны получать сервис. В том числе и возможность пользоваться общественным транспортом! А Киев должен и в дальнейшем развиваться и воплощать необходимые для комфорта людей проекты! Для этого нас сюда и выбирали!" – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа Кличко заявил, что в Киеве возможно прекращение работы метро и наземного общественного транспорта, если количество больных коронавирусом значительно превысит количество коек для них в больницах.