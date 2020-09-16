Кличко заявил о росте смертности от коронавируса в Киеве

За прошедшие сутки, 15 сентября, в Киеве обнаружили 356 новых фактов заражения коронавирусом. Кроме того, было зафиксировано восемь летальных случаев, что свидетельствует о росте уровня смертности от болезни.

Об этом написал на своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, призвав жителей столицы не быть легкомысленными во время пандемии.

"Друзья! Ситуация с распространением вируса остается сложной. За минувшие сутки обнаружили 356 больных. 8 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 291 киевлянина. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 18 070", – акцентировал он внимание.

В частности, в Киеве заболели:

184 женщины в возрасте от 18 до 76 лет;

139 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

15 девочек от 2 до 15 лет;

18 мальчиков от 1 до 16 лет;

среди больных – 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 38 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в течение 15 сентября 134 человека, в целом коронавирус преодолели 5 519 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 74, Днепровском – 66, Деснянском районе – 45 случаев.

"В Киеве, как и по Украине, увеличилась смертность от коронавируса. Как и ранее, в начале пандемии, умирают в основном люди пожилого возраста. В основном возраст киевлян, которые не преодолели вирус, – 65 лет и старше. В таком возрасте умерли 192 человека. Самая молодая среди умерших – 25-летняя жительница Днепровского района. Самый старший – 96-летний житель Соломенского района", – подчеркнул, подытоживая Кличко.

"Поэтому я призываю всех беречься! Не рассказывать, что это, как обычный грипп. Не идти в места большого скопления людей. Не вести себя легкомысленно. Забота о своем здоровье – это и ваша жизнь, и безопасность других людей. И возможность надлежащего функционирования медицинской системы Киева", – обратился к киевлянам мэр.

Он подчеркнул, что сейчас главное – не допустить инфекционного взрыва. Ведь если койки в больницах можно добавить, то вопрос с нехваткой медперсонала может остаться нерешенным.

Как сообщал OBOZREVATEL :

14 сентября коронавирус в Киеве обнаружили в 285 человек. Кроме того, в столице был установлен рекорд по количеству летальных исходов – умерли 11 больных в сутки.

Напомним, в Украины 15 сентября зафиксировали рекорды по количеству умерших и по количеству выздоровели за сутки – 76 летальных случаев и 1 514 фактов преодоления болезни.

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