Кличко заявил о негативной динамике коронавируса в школах Киева

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в учебных заведениях столицы контролируемая, но динамика – отрицательная.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в среду, 7 октября, во время онлайн пресс-конференции. По его словам, сейчас три школы в городе закрыты на карантин. Всего на дистанционном обучении – 377 классов.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 3 школы из-за случаев заболевания среди учителей. Две школы в Печерском районе и одна в Оболонском. К сожалению, увеличилось количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников. Сегодня на дистанционном обучении в целом 377 классов в 152 школах", – сказал Кличко.

Всего больных коронавирусом школьников в Киеве – 410. Также болеют 302 педагога.

"В детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 47 групп в 41 саду. Три сада закрыты на карантин. Наполняемость детей в детсадах столицы – более 58 процентов", – отметил Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с начала октября резко вырос прирост количества новых инфицированных коронавирусом к активным больным. Пик пришелся на второй день месяца, когда этот показатель достиг + 20,59%.