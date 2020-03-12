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12 марта • обновлено в 18:11
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/ Жизнь столицы

Кличко заявил, что готов снести цех "Большевика" ради развязки на Шулявке

1.6т
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов снести пятый цех завода "Большевик" бульдозерами, поскольку он мешает строительству развязки возле Шулявского моста.

Категоричное заявление главы украинской столицы прозвучало в интервью для авторского проекта "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У моста находится пятый цех завода "Большевик", который не работает уже много лет. Десятки лет в этом цехе на крыше растут деревья. Сейчас там продают тапочки, лифчики и китайский секонд-хенд. То есть этот цех для кого-то очень важен. Но завод "Большевик" находится на земле города и должен городу больше 200 млн гривен", – возмутился Кличко.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

По его словам, Фонд государственного имущества оценил стоимость работ по снесению пятого цеха в 700 млн грн, что абсолютно не соответствует действительности. Более того, за эти средства, подчеркнул мэр Киева, можно построить две современные школы или пять детских садов.

"Кому-то просто так отдать за какой-то сарай, стоящий у моста? Эта развязка чтобы полноценно работала, этот цех нам нужно снести. Я сказал руководителю Фонда госимущества – если вы не сможете передать, киевлянам нужна эта развязка, выеду бульдозером и снесу. На что он сказал: "Только троньте этот цех! Он очень важен для Фонда госимущества". Уголовные дела и так далее. Сейчас затягивается этот процесс. Это вредительство", – сказал Кличко, отметив, что готов радикально решить проблему, если увидит саботаж со стороны Фонда госимущества.

Прочесть полный текст интервью можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Шулявский мост Новости Киева и Киевской области
Персоны
Орест Сохар Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Тег
Фонд государственного имущества Украины
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Да все цеха всех заводов снести к чертям, на кой хрюканам заводы
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Иванова Елена
Иванова Елена
Кристина Стефанова, если б не снос цеха о чем бы ты еще тут вякала!!! может стоит тебе на ленинградку вернуться, там больше платят))))
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