Кличко заявил, что готов снести цех "Большевика" ради развязки на Шулявке

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов снести пятый цех завода "Большевик" бульдозерами, поскольку он мешает строительству развязки возле Шулявского моста.

Категоричное заявление главы украинской столицы прозвучало в интервью для авторского проекта "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У моста находится пятый цех завода "Большевик", который не работает уже много лет. Десятки лет в этом цехе на крыше растут деревья. Сейчас там продают тапочки, лифчики и китайский секонд-хенд. То есть этот цех для кого-то очень важен. Но завод "Большевик" находится на земле города и должен городу больше 200 млн гривен", – возмутился Кличко.

Виталий Кличко

По его словам, Фонд государственного имущества оценил стоимость работ по снесению пятого цеха в 700 млн грн, что абсолютно не соответствует действительности. Более того, за эти средства, подчеркнул мэр Киева, можно построить две современные школы или пять детских садов.

"Кому-то просто так отдать за какой-то сарай, стоящий у моста? Эта развязка чтобы полноценно работала, этот цех нам нужно снести. Я сказал руководителю Фонда госимущества – если вы не сможете передать, киевлянам нужна эта развязка, выеду бульдозером и снесу. На что он сказал: "Только троньте этот цех! Он очень важен для Фонда госимущества". Уголовные дела и так далее. Сейчас затягивается этот процесс. Это вредительство", – сказал Кличко, отметив, что готов радикально решить проблему, если увидит саботаж со стороны Фонда госимущества.

Прочесть полный текст интервью можно по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кличко пообещал, что Подольско-Воскресенский мост, который строят уже более 20 лет, будет открыт для автомобилей до конца 2020 года.

Также он рассказал, что партия "Слуга народа"рассматривала в кандидаты на должность главы города актера и шоумена Евгения Кошевого.

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