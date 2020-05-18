Кличко уволил, Зеленский назначил: всплыли детали биографии нового главы РГА в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Щербака главой Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации. Ранее чиновник был со скандалом уволен мэром Киева Виталием Кличко.

Распоряжение №323/2020-рп от 18 мая о назначении Щербака опубликовано на официальном сайте главы государства.

"Назначить Щербака Игоря Михайловича главой Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации", – сказано в документе.

Распоряжение Зеленского Скриншот страницы

Владимир Зеленский LIGA.net

Напомним, что в ноябре 2015 года мэр Киева Виталий Кличко дал поручение уволить Щербака, который тогда был первым заместителем председателя Днепровского района, за "очковтирательство" в отчетах о ремонте детских площадок.

"Человек, который не выполняет поручения, более того – предоставляет ложную информацию, не будет работать. Первый заместитель председателя Днепровского района Игорь Щербак должен быть уволен за невыполнение своих обязанностей! Я требую от вас уволить человека, который не справился с поставленной задачей и обманывает руководство", – говорил тогда мэр украинской столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая Зеленский назначил сразу 10 глав РГА в городе Киеве. Щербак сменил на посту Петра Онофрийчука.