Кличко сказал, когда в Киеве ожидается пик эпидемии коронавируса

В Киеве пик эпидемии коронавируса COVID-19 ожидается в начале мая.

Об этом в эфире телеканала СТБ в четверг, 23 апреля, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, ссылаясь на данные и прогнозы вирусологов.

"Период в начале мая обусловлен тем, что люди много контактировали во время праздников, Вербного воскресенья, Пасхи. Мы делаем все возможное, чтобы сдержать стремительное распространение вируса", – сказал он.

Кличко отметил, что в Киеве 1059 инфицированных, из которых более ста – медики, которые заразились от пациентов.

По его словам, сейчас в столице подготовили более 1700 коек для приема инфицированных, но при необходимости это количество можно оперативно увеличить до 7 тысяч.

Кличко сказал, когда в Киеве будет пик COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул – продолжение связано с тем, что пик заболеваемости ожидается 3-8 мая

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