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Кличко сказал, как Киевсовет может помочь инвесторам "Укрбуда"

Яра Дорош
Жизнь столицы
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Кличко сказал, как Киевсовет может помочь инвесторам 'Укрбуда'

Кличко сказал, как Киевсовет может помочь инвесторам "Укрбуда". Пресс-служба Кличко

Киевсовет должен принять решение, которое относится к компетенции города, чтобы помочь инвесторам "Укрбуда" получить жилье.

Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета 7 июля, написала его пресс-служба на своем сайте. Глава города отметил, что 6 июля состоялась дискуссия на эту тему с главами фракций (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мы вчера обсуждали с главами фракций и продолжим искать компромисс, чтобы помочь инвесторам "Укрбуда". Как вы знаете, там есть три проблемных момента. Решение двух из них зависит от Минобороны и правительства. А третья в компетенции города – мы можем помочь людям", – подчеркнул Кличко.

Кличко сказал, как Киевсовет может помочь инвесторам "Укрбуда"

Кличко сказал, как Киевсовет может помочь инвесторам "Укрбуда" Пресс-служба Кличко

По его словам, поскольку денег на достройку зданий не хватает, "Київміськбуд" обратился к городским властям с просьбой отменить уплату паевого участия на объекты "Укрбуда". Это позволит до конца года, когда паевое участие отменят по всей Украине (с 1 января 2021 года), завершить несколько домов, и люди смогут получить жилье.

"Я считаю, что в такой ситуации это правильное решение. Потому что люди не виноваты. И такое решение зависит от нас с вами. Его проект мы вынесем на рассмотрение Киевсовета 23 июля. До того руководство "Київміськбуда" встретится с руководителями фракций, с депутатами, представителями инвесторов и предоставит все необходимые обоснования и объяснения", – пояснил мэр столицы.

Он также дал протокольное поручение комиссиям по экологии и градостроительству в ускоренном порядке рассмотреть проекты решений по Протасовому Яру и включить их в повестку дня очередного пленарного заседания 23 июля.

Кличко рассказал, как Киевсовет может помочь инвесторам "Укрбуда"

Кличко рассказал, как Киевсовет может помочь инвесторам "Укрбуда" Пресс-служба Кличко

OBOZREVATEL ранее подробно писал о том, что ситуация с брошенными стройками госкорпорации "Укрбуд" больно ударила по 40 тыс. человек. А инвесторы, которые вложились в жилье, достигли точки кипения. Люди даже выходили на митинги.

В то же время президент "Київміськбуда" Игорь Кушнир ранее говорил о том, что без поддержки государства строительства "Укрбуда" могут быть заморожены на десятки лет, поскольку "чиновники и владельцы земли решили воспользоваться ситуацией и выторговать дополнительные преференции".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кличко должен подключиться к решению вопроса достройки объектов компании "Укрбуд". Мэр Киева ответил, что по состоянию на 22 мая было три проблемных вопроса с недостроями корпорации "Укрбуд", но они не находились в компетенции городского головы Киева и городских властей.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство знает о проблемах с компанией "Укрбуд" и готово вмешаться в скандал с недостроями.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской области Виталий Кличко
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