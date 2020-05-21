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21 мая • обновлено в 15:31
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/ Жизнь столицы

Кличко сказал, что будет с тарифами на воду в Киеве

2.3т
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Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на заявление "Киевводоканала" о намерениях повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение для жителей столицы на 19%. Он сказал, что власти не позволят сделать это.

Об этом Кличко рассказал во время брифинга 21 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Отмечается, что "Киевводоканал" захотел поднять цены с января 2021 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы не позволим повышать тарифы на холодную воду и водоотведение. В ситуации, когда Украина и Киев борются с пандемией, когда в стране действуют ограничения, повышать цену на жизненно необходимую услугу – недопустимо. Я в этом убежден", – подчеркнул Кличко.

Кличко сказал, что будет с тарифами на воду в Киеве. Иллюстрация

Кличко сказал, что будет с тарифами на воду в Киеве. Иллюстрация

"Мы понимаем, что цена на услуги формируется по объективным расходам. В частности, стоимости электроэнергии, зарплаты персонала и др. Но мы должны учесть и платежеспособность людей, которая значительно снизилась из-за карантинных мер", – добавил мэр столицы.

Также он поблагодарил жителей города, которые демонстрируют высокую платежную дисциплину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году "Киевводоканал" собирается поднять тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод на 19%.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Кияни Жизнь столицы

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