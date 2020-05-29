Кличко с "поющими" памятниками оригинально поздравил с наступающим Днем Киева. Видео

Мэр столицы Виталий Кличко показал оригинальное видеопоздравление с наступающим Днем Киева, который будут отмечать уже в воскресенье, 31 мая. На ролике для киевлян "запели" памятники.

Соответствующее видео появилось на странице Кличко в Facebook. Он отметил, что в День рождения Киева в городе из-за карантина не будет традиционных массовых празднований, все мероприятия будут проходить в онлайн-формате (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Однако, по словам Кличко, каждый киевлянин все равно может признаться в любви к столице, прогуляться по любимым местам, опубликовать фото и видео.

Кличко с "поющими" памятниками оригинально поздравил с наступающим Днем Киева

"В честь праздника нашего любимого города спели даже столичные памятники. "Старий київський романс" любви к Киеву зазвучал голосами солистов капеллы Ревуцкого, квартета "Імпресіо" и Анны Зарецкой в аранжировке руководителя капеллы Ревуцкого Александра Круковского", – подчеркнул Кличко.

Мэр города отметил, что украинская столица – самая красивая и самая душевная, а также призвал людей наслаждаться Киевом, любить его.

Как сообщал OBOZREVATEL День Киеве 31 мая проведут в теле- и онлайн-формате из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.