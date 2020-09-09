Кличко рассказал, сколько потратили на отопление в школах Киева

Алексей Титофф Жизнь столицы 14:25, 9.09.2020 Обновлено: 14:25, 9.09.2020

Глава Киева Виталий Кличко заявил, что почти во всех школах завершена подготовка к отопительному сезону.

Об этом он рассказал на брифинге в среду, 9 сентября. С его слов, на подготовку было выделено 443 млн гривен.

"Эти средства пошли на капитальный ремонт фасадов и кровель, замену окон и ремонт теплопунктов. На капремонты систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. На сегодня выполнили более 70 процентов этих работ, и они продолжаются", – сказал мэр.

По словам Кличко, с 2015 года бюджет на образование вырос в три раза и составил 19,5 млрд гривен. Также почти в 9 раз выросли расходы на развитие и модернизацию учебных заведений, их строительство и реконструкцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение отопительного сезона 2019-2020 года киевляне сэкономили порядка 1,5 миллиарда гривен.

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