Кличко рассказал, сколько медиков заболели коронавирусом в Киеве

За время пандемии в Киеве коронавирусом заболели 3 072 медика, шестеро умерли. За сутки заболело 69 медработников.

В стационарах сегодня лечатся 59 работников медучреждений. Выздоровели 2 587 человек, заявил мэр Виталий Кличко на брифинге. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Медики инфицируются на работе. Потому что они сегодня – на передовой в борьбе с вирусом и спасают жизни и здоровья людей'', – сообщил мэр Киева.

Он отметил, что в столице есть случаи и повторного заболевания COVID-19 среди медицинских работников.

''Несколько медиков подхватили вирус во второй раз'', – заявил Кличко.

Всего в стационарах лечебных учреждений города сегодня находится 2 145 больных, из них 22 ребенка.

941 пациент находится в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 1 399 человек. Под аппаратами ИВЛ - 38 больных.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 277, Дарницком - 258 и Соломенском районе - 214 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря коронавирус в Киеве зафиксировали в 1 735 киевлян. Всего в столице заболели уже 74 012 человек.