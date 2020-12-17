Кличко рассказал, почему затягивают с метро на Троещину

Начало строительства ветки метро в сторону Деснянского района Киева зависит от введения в эксплуатацию Подольско-Воскресенский моста.

Как рассказал OBOZREVATEL мэр Киева Виталий Кличко, в 2021 году могут представить проект метро в сторону Троещины.

"Невозможно говорить о крыше дома, не возведя его фундамент. Я думаю, что в начале следующего года мы соединим автотранспортный мост между левым и правым берегом. После мы переходим к планированию (постройки метро на Троещину. – Ред.)" – рассказал Кличко.

Мэр уточнил, что город самостоятельно не сможет в кратчайшие сроки построить ветку метрополитена.

"В следующем году мы планируем презентовать проект (строительства – Ред.) и под него искать инвесторов. Для бюджета нашего города это большой финансовый проект, который Киев вряд ли сможет быстро реализовать (без инвесторов – Ред.)", – резюмировал Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что работы на Подольско-Воскресенском мостовом переходе продолжаются. В частности, строители завершили устанавливать три больших металлоконструкции в направлении улицы Набережно-Крещатицкой.