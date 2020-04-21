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21 апреля • обновлено в 14:45
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/ Жизнь столицы

Кличко рассказал о внушительных доплатах киевским медикам, которые лечат пациентов с COVID-19

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В Киеве медики, работающие с больными коронавирусом COVID-19, за март получили значительные доплаты к заработной плате.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 21 апреля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он отметил, что также департамент здравоохранения КГГА закупает за средства резервного фонда столицы лекарства для оказания медпомощи больным COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Хочу сообщить, что столичные врачи, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с больными COVID-19, получили доплаты к заработной плате за работу с 13 марта", – подчеркнул Кличко.

Кличко рассказал о внушительных доплатах киевским медикам, которые лечат пациентов с COVID-19. Иллюстрация

Кличко рассказал о внушительных доплатах киевским медикам, которые лечат пациентов с COVID-19. Иллюстрация

Так, по его словам, им была установлена доплата в размере девяти должностных окладов. На это Киев из городского бюджета выделил почти 10,8 миллионов гривен.

"В среднем доплата за март медперсонала, работающего с больными коронавирусом, составляет: врачам – 17 тысяч гривен, медицинским сестрам – 13 тысяч, младшему медицинскому персоналу – 11 тысяч. Таким образом врачи за март получат в среднем от 30 до 50 тысяч гривен, медсестры – от 25 до 30 тысяч и младший медицинский персонал – от 20 до 25 тысяч", – заявил Кличко.

Он добавил, что сотрудники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а именно медики выездных бригад и санитары, задействованные в мероприятиях по дезинфекции авто, также получат премии за март. На это Киев дополнительно выделил 12,4 млн грн.

"Так, в среднем за этот период врачи Центра получат премию в 9,8 тысяч гривен, фельдшеры – 5,5 тысяч, а санитары – 1,9 тысяч",– сказал глава столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве и области по состоянию на утро 21 апреля зафиксировали 1248 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 892, а на территории области – до 356.

  • В Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 15 женщин в возрасте от 25 до 67 лет, 25 мужчин в возрасте от 18 до 72 лет, а также двое детей: 5-летний мальчик и 7-летняя девочка.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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