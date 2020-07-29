Кличко рассказал о самом длинном случае COVID-19 в Киеве: лечили 41 день

Дольше всего коронавирус в стационаре столицы лечили 41 день.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 29 июля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он отметил, что в медучреждения города за весь период пандемии были госпитализированы более 2080 больных COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Коронавирус, по словам специалистов, коварный еще тем, что от него долго выздоравливают. В среднем лечение длится около месяца. Большинство больных лечатся дома, на самоизоляции и под контролем медиков", – сказал Кличко.

"Дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день. Наиболее быстро же выздоравливают дети и молодые люди. Но у нас есть и приятные рекорды. Недавно коронавирус преодолела женщина, которой 93 года. Ее на днях выписали из больницы. А раньше вылечилась женщина, которой 95 лет", – добавил мэр Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 29 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 7932 человек. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 132 жителей столицы.