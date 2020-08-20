Кличко рассказал, когда и в каком формате начнется обучение в школах Киева

В школах Киева новый учебный год начнется с 1 сентября "в понятном для общества формате".

Однако это произойдет в новых условиях и с соблюдением правил, рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время Августовской педагогической онлайн-конференции в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Учебный процесс должен начаться, но в новых условиях, с соблюдением всех правил. Наши школы к этому готовы. Конечно, есть угрозы, конечно не все просто, но мы вместе с вами преодолеем все вызовы и обязательно вернемся к обычной жизни. Новый учебный год мы начнем 1 сентября в понятном для общества формате, и многое в дальнейшем будет зависеть от вашей с нами организованности и сплоченности", – подчеркнул он.

Мэр Киева вспомнил, что с 12 марта, когда в Украине начал распространяться коронавирус, образовательный процесс в столице перевели в дистанционный формат. По его словам, это было сложно и педагогам, и ученикам.

"Телеканал "Киев" начал трансляцию видеоуроков для 11-классников. Столица первой разработала и утвердила регламент восстановления образовательного процесса, и выделила более 30 млн гривен на дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, чтобы безопасно возобновить учебу с 1 сентября", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 20 августа количество случаев коронавируса увеличилось до 11 172. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 227 человек.