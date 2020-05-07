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7 мая • обновлено в 18:29
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Кличко рассказал, как в Киеве борются со вспышками COVID-19

1.6т
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В Киеве спасатели дезинфицируют дома и те учреждения города, в которых обнаружили вспышки коронавируса COVID-19.

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В частности, речь идет о церквях, общежитиях. Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 7 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Отмечу, что столичные спасатели продолжают специальную дезинфекцию помещений и зданий столицы, где зафиксировали вспышки заболевания или такой риск. Это общежития, церкви, жилые дома, где обнаружили больных коронавирусом", – сказал он.

Кличко рассказал, как в Киеве борются со вспышками COVID-19. Иллюстрация

Кличко рассказал, как в Киеве борются со вспышками COVID-19. Иллюстрация

Мэр Киева напомнил, что учреждения, в которых было зафиксировано COVID-19, закрыли на карантин. Речь идет о двух общежития и таком же количестве церквей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 7 мая зафиксировали 2591 подтвержденный случай коронавируса COVID-19. В самой столице их количество возросло до 1675, а на территории области – до 916.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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