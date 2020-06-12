Кличко рассказал, как наказали застройщика ТРЦ посреди дороги в Киеве

Киев заставил застройщика скандального ТРЦ на проспекте Леся Курбаса убрать часть объекта, которую незаконно возвели прямо на дороге.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга 12 июня, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Он показал видео с началом демонтажа конструкции (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Как только появилась информация об этом (Застройке на дороге. – Ред.), город сразу направил на строительство комиссию с проверкой. Работники ДЭУ Святошинского района выявили нарушение границ строительства. Поэтому руководство коммунальной корпорации "Киевавтодор" обратилось к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, прокуратуры столицы и полиции по реагированию на правонарушение", – объяснил Кличко.

Кличко рассказал, как наказали застройщика за ТРЦ посреди дороги в Киеве. Иллюстрация Скриншот

По словам главы столицы, комиссия установила, что в результате действий застройщика были нарушены пределы строительства, а еще повреждена проезжая часть, потому что в дорожное покрытие установили монолитную железобетонную опору.

"Заказчик строительства не получал и не мог получить согласование строить на дороге! К тому же, специалистов "Киевавтодора" сначала не допустили на объект для осмотра и оценки нанесенного городу ущерба. И застройщик сначала отказывался убрать конструкцию", – отметил он.

"Но после некоторых аргументов относительно возможных "перспектив" город заставил застройщика согласиться и убрать произведение строительного "креатива" с дороги. За собственные средства. Вчера (11 июня. – Ред.) под вечер застройщик начал работы по демонтажу конструкции с проезжей части. И также восстановит там дорогу", – подчеркнул Кличко.

Также он добавил, что земельный участок для возведения этого ТРЦ Киевсовет выделил еще в 2010 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве ТРЦ начали строить на проезжей части, заняв полностью одну полосу дороги.