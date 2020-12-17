Кличко рассказал, как Киев боролся с COVID-19 в 2020 году

В 2020 году Киев выделил почти 386 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом и еще 1 миллиард – на доплаты медикам.

Как сообщила пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко, средства были направлены из резервного фонда и бюджета города.

"Город, практически в одиночку делает все возможное для борьбы с распространением коронавирусной инфекции и оказания помощи больным. Всего в Киеве для приема больных в 29 медучреждениях, из которых 23 коммунальные больницы уже принимают заболевших, имеется более 4,9 тысяч коек. Из них подачей кислорода оборудованы более 2000 коек. И мы продолжаем увеличивать их количество", – уточнил Кличко.

Мэр отметил, что до конца года за счет города и госбюджета кислородом обеспечат 80% коек. Кроме того, он рассказал, что столица продолжает обустраивать в больницах ПЦР-лаборатории еще в четырех больницах.

Градоначальник добавил, что из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, городской бюджет недополучил около 5 миллиардов гривен. При этом Киев, насколько это возможно, помогает предпринимателям в этой сложной ситуации.

"Мы продолжим эту поддержку и льготы для бизнеса. Пакет предложений уже подготовили, вскоре вынесем его на принятие Киевсоветом. Мы понимаем, что очень важно не допустить экономического коллапса, закрытия бизнеса и предприятий", – резюмировал Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за минувшие сутки, 16 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 1512 человек – это на 346 меньше, чем за день до этого.