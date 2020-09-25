Кличко прокомментировал слухи о закрытии школ и садиков в Киеве с 1 октября
Мэр Киева Виталий Кличко опроверг слухи о том, что школы и детские сады в столице якобы закроют на тотальный карантин с 1 октября.
На своей странице в Twitter он заверил, что крайние меры будут приниматься только в тех учреждениях, где будет плохая эпидемиологическая ситуация.
"Ходят слухи, якобы с 1 октября город собирается закрыть учебные заведения на карантин. Это неправда!" – заверил Кличко.
"Подчеркну: школы и садики и далее работают по определенному регламенту. На карантин закрывают только те заведения или отдельные классы и группы, где обнаружили больных", – пояснил глава столицы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее источник в правительстве Украины сообщил, что на уровне премьера и президента уже принято решение – ситуацию с тотальными запретами и закрытием бизнеса не повторять.
В то же время вероятность закрытия школ в конце сентября пока не отвергли.
Напомним, за прошедшие сутки, 24 сентября, коронавирусом в Киеве заразились 380 человек. Всего в столице инфицированы уже 21 045 человек.
Умерли от COVID-19 в Киеве всего 342 человека (+9 за сутки), вылечились 6 255 пациентов (+106).