Кличко прокомментировал слухи о закрытии школ и садиков в Киеве с 1 октября

Мэр Киева Виталий Кличко опроверг слухи о том, что школы и детские сады в столице якобы закроют на тотальный карантин с 1 октября.

На своей странице в Twitter он заверил, что крайние меры будут приниматься только в тех учреждениях, где будет плохая эпидемиологическая ситуация.

"Ходят слухи, якобы с 1 октября город собирается закрыть учебные заведения на карантин. Это неправда!" – заверил Кличко.

"Подчеркну: школы и садики и далее работают по определенному регламенту. На карантин закрывают только те заведения или отдельные классы и группы, где обнаружили больных", – пояснил глава столицы.

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