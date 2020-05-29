Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранительным органам с требованием вмешаться в ситуацию относительно невыполнения застройщиком "Аркада-строительство" обязательств перед инвесторами.

Об этом он заявил во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. Мэр столицы отметил, что 29 мая инвесторы вышли на пикет под банк "Аркада", Офис президента, Кабмин и КГГА (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Люди требуют, чтобы застройщик выполнил свои обязательства. Отмечу, что в последние годы в столице немало скандалов вокруг объектов незавершенного жилищного строительства. Тех, что застройщики возводили с привлечением средств физических и юридических лиц и оказались не в состоянии выполнить свои обязательства перед инвесторами", – подчеркнул Кличко.

Кличко призвал правоохранителей взяться за скандального застройщика "Аркада". Иллюстрация

В частности, по его словам, к городской власти в последнее время поступали многочисленные жалобы людей, которые вкладывали деньги в строительство жилья и не могли его получить из-за невыполнения "Аркадой-строительство" обязательств по заключенным договорам.

Мэр столицы отметил, что только в мае состоялось три встречи с участием представителей городской власти, инвесторов, застройщика и банка "Аркада". По результатам встреч руководство столицы подтвердило готовность в пределах полномочий содействовать возобновлению строительства.

"Но, отмечу, что застройщик не выполнил взятых обязательств перед общественностью, не скорректировал проект застройки жилого комплекса "Патриотика на озерах", не представил его на обсуждение Градостроительного совета. А это было основным условием для продолжения строительства... Также подчеркну, что ему для выполнения обязательств перед другими инвесторами – жилых комплексов "Эврика" на проспекте Глушкова и "Патриотика" – ничего не мешает!" – добавил он.

"И город, как всегда в таких ситуациях, будет отстаивать интересы киевлян. Я обращаюсь к правоохранительным органам немедленно вмешаться в ситуацию и дать правовую оценку действиям недобросовестного застройщика", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая в Киеве инвесторы банка "Аркада" устроили пикет и бессрочную акцию протеста, требуя от органов власти ответа на остановку строительства жилых комплексов "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".