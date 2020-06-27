Кличко призвал наказать строительную мафию в Киеве "независимо от политической окраски". Видео
Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей провести полное и честное расследование коррупции среди так называемой строительной мафии в столице Украины.
Соответствующее видеообращение глава Киева обнародовал в пятницу, 27 июня, на своей странице в Facebook. Он прокомментировал, помимо ситуации с коронавирусом, расследование журналистов о возможной причастности главы Офиса президента Андрея Ермака к вымыванию бюджетных средств.
"Чтобы единственной командой довести это дело до конца, я обращаюсь с официальным заявлением в Офис генпрокурора, СБУ, ГБР. Правоохранители должны расследовать факты коррупции застройщиков, изложенные в расследовании журналистов. Виновные должны быть наказаны, независимо от политической окраски", – заявил Кличко.
Он также обратил внимание на то, что количество инфицированных COVID-19 в Киеве по состоянию на 27 июня подходит к отметке в 5 тысяч. Мэр призвал жителей не забывать о правилах карантина.
"Впереди в стране три выходных. Обращаюсь к каждому! Ради себя и своих близких проведите отдых, не забывая соблюдать элементарные правила: маска в транспорте и в общественных местах, дезинфекторы, социальная дистанция", – сказано в посте Кличко.
Мэр добавил, что за сутки коронавирус выявили у 142 человек, что является рекордным показателем. По словам Кличко, если статистика и далее будет расти с такой скоростью, Киев будет вынужден вернуться к строгим ограничениям.
Напомним, по состоянию на утро 27 июня в Украине официально подтверждены 42 065 случаев коронавирусной инфекции. Из них 948 были обнаружены за прошедшие сутки.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина вовремя ввела карантин, чтобы выиграть время у пандемии COVID-19, однако сейчас ситуация понятна и ее "отпустили".