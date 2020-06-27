Кличко призвал наказать строительную мафию в Киеве "независимо от политической окраски". Видео

Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей провести полное и честное расследование коррупции среди так называемой строительной мафии в столице Украины.

Соответствующее видеообращение глава Киева обнародовал в пятницу, 27 июня, на своей странице в Facebook. Он прокомментировал, помимо ситуации с коронавирусом, расследование журналистов о возможной причастности главы Офиса президента Андрея Ермака к вымыванию бюджетных средств.

"Чтобы единственной командой довести это дело до конца, я обращаюсь с официальным заявлением в Офис генпрокурора, СБУ, ГБР. Правоохранители должны расследовать факты коррупции застройщиков, изложенные в расследовании журналистов. Виновные должны быть наказаны, независимо от политической окраски", – заявил Кличко.

Он также обратил внимание на то, что количество инфицированных COVID-19 в Киеве по состоянию на 27 июня подходит к отметке в 5 тысяч. Мэр призвал жителей не забывать о правилах карантина.

"Впереди в стране три выходных. Обращаюсь к каждому! Ради себя и своих близких проведите отдых, не забывая соблюдать элементарные правила: маска в транспорте и в общественных местах, дезинфекторы, социальная дистанция", – сказано в посте Кличко.

Мэр добавил, что за сутки коронавирус выявили у 142 человек, что является рекордным показателем. По словам Кличко, если статистика и далее будет расти с такой скоростью, Киев будет вынужден вернуться к строгим ограничениям.

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Напомним, по состоянию на утро 27 июня в Украине официально подтверждены 42 065 случаев коронавирусной инфекции. Из них 948 были обнаружены за прошедшие сутки.

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Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина вовремя ввела карантин, чтобы выиграть время у пандемии COVID-19, однако сейчас ситуация понятна и ее "отпустили".